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Пограничники заявили об уменьшении очередей на въезд из Польши в Украину

Пограничники заявили об уменьшении очередей на въезд из Польши в Украину

Киев  •  УНН

 • 12681 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. На границе с Польшей на въезд в Украину в трех пунктах пропуска очереди отсутствуют, на других направлениях - значительно уменьшились. Об этом сообщили УНН в пресс-службу Госпогранслужбы.

"В течение суток произошло существенное уменьшение очередей транспортных средств на въезд в Украину перед пунктами пропуска Республики Польша. Чтобы достичь этого Госпогранслужба привлекла резервы сил и средств и было налажено тесное взаимодействие контрольных служб обеих стран", - указали в ведомстве.

Как отмечается, в течение суток всего было оформлено легковых транспортных средств в пунктах пропуска "Краковец-Корчева" и "Шегини-Медика" почти по 2500 автомобилей, "Рава-Русская - Гребенное" и "Грушев - Будомеж" - более 1500, "Ягодин- Дорогуск" и "Устилуг-Зосин" - более 1000," Угринов - Долгобичув" и "Смильница - Кросценко" - более 800 легковушек.

"По состоянию на сейчас, очереди полностью отсутствуют перед пунктами пропуска "Устилуг - Зосин", "Угринов - Долгобичув" и "Смильница-Кросценко". Меньше восьмидесяти автомобилей находятся перед пунктами пропуска "Рава-Русская - Гребенное" и "Грушев - Будомеж", перед " Шегини - Медика" около 100. Что касается "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчева", то там ждут оформления около 300 автомобилей, но учитывая вышеприведенные цифры, мы прогнозируем, что после обеда все, кто намерен пересечь украинско-польскую границу, смогут это сделать ", - уведомили пограничники.

Также сообщается, что очереди легковых транспортных средств в страны ЕС со стороны Украины отсутствуют, однако Госпогранслужба прогнозирует существенный рост пассажиро-транспортного потока в страны ЕС после завершения праздников.

Напомним, накануне пограничники рассказывали, где самые большие очереди на въезд из Польши в Украину.

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