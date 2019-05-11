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Прикордонники виявили викрадену в Болгарії автівку

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали легковий автомобіль Audi, який був у міжнародному розшуку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

“Так, у пункт пропуску „Кучурган“ прибув автомобіль Audi 2007 року випуску болгарської реєстрації, яким керував громадянин України. Під час перевірки документів на автомобіль прикордонний наряд зафіксував спрацювання бази даних Інтерполу”, — йдеться у повідомленні.

Прикордонники проінформували представників Укрбюро Інтерполу в м. Київ, які підтвердили, що виявлений транспортний Audi 2007 року викрадено на території Болгарії у червні минулого року.

Автомобіль передано поліції.

Зазначається, загалом з початку року співробітники Держприкордонслужби виявили на кордоні більше 50 автомобілів, що перебували в базі даних Інтерполу як викрадені.

Нагадаємо, прикордонники на кордоні з Польщею затримали викрадену в Румунії вантажівку.

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