Пограничники обнаружили похищенный в Болгарии автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали легковой автомобиль Audi, который был в международном розыске. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Так, в пункт пропуска "Кучурган" прибыл автомобиль Audi 2007 года выпуска болгарской регистрации, которым управлял гражданин Украины. Во время проверки документов на автомобиль пограничный наряд зафиксировал срабатывания базы данных Интерпола", - говорится в сообщении.
Пограничники проинформировали представителей Укрбюро Интерпола в г. Киев, которые подтвердили, что обнаруженный транспорт Audi 2007 года похищено на территории Болгарии в июне прошлого года.
Автомобиль передан полиции.
Отмечается, всего с начала года сотрудники Госпогранслужбы обнаружили на границе более 50 автомобилей, находившихся в базе данных Интерпола как похищенные.
Напомним, пограничники на границе с Польшей задержали угнанный в Румынии грузовик.