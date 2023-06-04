Прикордонники та військові ЗСУ знищили 3 шахеди на Сіверщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. В зоні відповідальності Сил оборони Сіверщини в ніч на 4 червня було знищено 3 БпЛА типу «Шахед». По ще одному було влучання. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОК «Північ».
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«В зоні відповідальності Сил оборони Сіверщини прикордонники та військовослужбовці ЗСУ в ніч на 4 червня знищили 3 БпЛА типу «Шахед». По ще одному було влучання, очікується підтвердження збиття», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Сьогодні вночі ППО знищила чотири крилаті ракети та три ударні дрони.
Окрім того, під час нічної ворожої атаки на Україну жодна повітряна ціль не долетіла до Києва.