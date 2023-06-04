Прикордонники та військові ЗСУ знищили 3 шахеди на Сіверщині

Цитата

«В зоні відповідальності Сил оборони Сіверщини прикордонники та військовослужбовці ЗСУ в ніч на 4 червня знищили 3 БпЛА типу «Шахед». По ще одному було влучання, очікується підтвердження збиття», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Сьогодні вночі ППО знищила чотири крилаті ракети та три ударні дрони.

Окрім того, під час нічної ворожої атаки на Україну жодна повітряна ціль не долетіла до Києва.