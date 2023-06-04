Жодна повітряна ціль не долетіла до Києва - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Під час нічної ворожої атаки на Україну жодна повітряна ціль не долетіла до Києва, повідомляє Київська МВА, пише УНН.
Цитата
"Сьогодні вночі рашисти атакували Україну ракетами, які традиційно були запущені із району Каспію стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС, та БпЛА. За попередньою інформацією, до столиці жодна повітряна ціль не долетіла. Все, що прямувало в бік міста – ППО знищила ще на дальніх підступах", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
На підступах до Києва працювала протиповітряна оборона.
Також у Кропивницькому, Кіровоградщина, вночі було чутно звуки вибухів.