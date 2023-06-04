Жодна повітряна ціль не долетіла до Києва - КМВА

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"Сьогодні вночі рашисти атакували Україну ракетами, які традиційно були запущені із району Каспію стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС, та БпЛА. За попередньою інформацією, до столиці жодна повітряна ціль не долетіла. Все, що прямувало в бік міста – ППО знищила ще на дальніх підступах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

На підступах до Києва працювала протиповітряна оборона.

Також у Кропивницькому, Кіровоградщина, вночі було чутно звуки вибухів.