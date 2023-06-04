Ни одна воздушная цель не долетела до Киева - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Во время ночной вражеской атаки на Украину ни одна воздушная цель не долетела до Киева, сообщает Киевская ГВА, пишет УНН.
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"Сегодня ночью рашисты атаковали Украину ракетами, которые традиционно были запущены из района Каспия стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС, и БПЛА. По предварительной информации, в столицу ни одна воздушная цель не долетела. Все, что направлялось в сторону города – ПВО уничтожила еще на дальних подступах", - говорится в сообщении.
Напомним
На подступах к Киеву работала противовоздушная оборона.
Также в Кропивницком, Кировоградская область, ночью были слышны звуки взрывов.