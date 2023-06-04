Пограничники и военные ВСУ уничтожили 3 шахеда на Северщине

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«В зоне ответственности Сил обороны Северщины пограничники и военнослужащие ВСУ в ночь на 4 июня уничтожили 3 БпЛА типа «Шахед». По еще одному было попадание, ожидается подтверждение сбития», - говорится в сообщении.

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Сегодня ночью ПВО уничтожила четыре крылатые ракеты и три ударных дрона.

Кроме того, во время ночной вражеской атаки на Украину ни одна воздушная цель не долетела до Киева.