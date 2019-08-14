Прикордонники Індії і Пакистану не стали проводити традиційну церемонію обміну солодощами
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Пакистанські і індійські прикордонники не стали проводити традиційну церемонію обміну солодощами з нагоди Дня Пакистану. Про це в середу повідомляє агентство ANI, пише УНН.
Така церемонія зазвичай проходить на єдиному пішохідному переході Вага на двосторонньому кордоні в Пенджабі.
Раніше, уточнює агентство, індійські прикордонники намагалися передати пакистанцям частування в зв’язку зі святкуванням Ід аль-Адха (відомого також як Курбан-байрам), проте ті не стали приймати подарунки.
Військові по обидва боки кордону традиційно дарують один одному солодощі під час релігійних і національних свят, за винятком періодів напруженості між Нью-Делі і Ісламабадом. Таким чином, дана церемонія виступає як показник рівня відносин двох країн.
Як стало відомо раніше, міністр науки і технологій Пакистану Фавад Чоудрі закликав жителів індійського штату Пенджаб, що межує з колишнім штатом Джамму і Кашмір, населеного переважно сикхами, відмовитися від служби в індійських ЗС.