Пограничники Индии и Пакистана не стали проводить традиционную церемонию обмена сладостями
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Пакистанские и индийские пограничники не стали проводить традиционную церемонию обмена сладостями по случаю Дня Пакистана. Об этом в среду сообщает агентство ANI, пишет УНН.
Такая церемония обычно проходит на единственном пешеходном переходе Вага на двусторонней границе в Пенджабе.
Ранее, уточняет агентство, индийские пограничники пытались передать пакистанцам угощения в связи с празднованием Ид аль-Адха (известного также как Курбан-байрам), однако те не стали принимать подарки.
Военные по обе стороны границы традиционно дарят друг другу сладости во время религиозных и национальных праздников, за исключением периодов напряженности между Нью-Дели и Исламабадом. Таким образом, данная церемония выступает как показатель уровня отношений двух стран.
Как стало известно ранее, министр науки и технологий Пакистана Фавад Чоудри призвал жителей индийского штата Пенджаб, граничащей с бывшим штатом Джамму и Кашмир, населенного преимущественно сикхами, отказаться от службы в индийских ВС.