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Прикинувся хворим і викликав поліцію: на Чернігівщині рибалка намагався втекти від прикордонників

Прикинувся хворим і викликав поліцію: на Чернігівщині рибалка намагався втекти від прикордонників

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Прикордонники виявили рибалку, який орудував забороненими знаряддями лову у затоці Дніпра. Під час затримання рибалка викликав поліцію і поскаржився на неправомірні дії прикордонників і погіршення стану здоров’я. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

“Учора ввечері прикордонники Чернігівського загону виявили рибалку, який орудував забороненими знаряддями лову у затоці Дніпра, неподалік кордону, біля села Старик. Побачивши наряд правоохоронців спритник втопив свої тенета та спробував втекти. Коли прикордонники таки наздогнали рибалку він почав чинити опір. А коли збагнув, що вже не уникне відповідальності "зіграв ва-банк" – зателефонував до Нацполіції та поскаржився на нібито неправомірні дії прикордонників та погіршення стану свого здоров’я”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що коли за кілька хвилин приїхали патрульні і бригада швидкої допомоги - недужий рибалка дивним чином зцілився, та за результатами опитування не мав жодних претензій до охоронців кордону.

“Відповідати за свої дії винахідливий браконьєр буде аж за трьома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: № 85 (Порушення правил використання об'єктів тваринного світу), №185-10 (Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону) та № 202 (Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду – виїзду)", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, четверо рибалок у Чорному морі намагались втекти від прикордонників.

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