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Притворился больным и вызвал полицию: в Черниговской области рыбак пытался уйти от пограничников

Притворился больным и вызвал полицию: в Черниговской области рыбак пытался уйти от пограничников

Киев  •  УНН

 • 18710 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Пограничники обнаружили рыбака, который орудовал запрещенными орудиями лова в заливе Днепра. Во время задержания рыбак вызвал полицию и пожаловался на неправомерные действия пограничников и ухудшение состояния здоровья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Вчера вечером пограничники Черниговского отряда обнаружили рыбака, который орудовал запрещенными орудиями лова в заливе Днепра, недалеко от границы, у села Старик. Увидев наряд правоохранителей ловкач утопил свои сети и попытался скрыться. Когда пограничники таки догнали рыбака он начал сопротивляться. А когда понял, что уже не избежит ответственности "сыграл ва-банк" - позвонил в Нацполицию и пожаловался на якобы неправомерные действия пограничников и ухудшение состояния своего здоровья", - говорится в сообщении.

Указано, что когда через несколько минут приехали патрульные и бригада скорой помощи - больной рыбака странным образом исцелился, и по результатам опроса не имел никаких претензий к охранникам границы.

"Отвечать за свои действия изобретательный браконьер будет аж по трем статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях: № 85 (Нарушение правил использования объектов животного мира), №185-10 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или сотрудника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы) и № 202 (Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда)", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, четверо рыбаков в Черном море пытались убежать от пограничников.

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