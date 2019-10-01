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Прихильники незалежності Каталонії проводять мітинги в річницю референдуму

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Прихильники незалежності Каталонії почали у вівторок проведення акцій протесту в регіоні з нагоди другої річниці референдуму про незалежність, який влада Іспанії вважає незаконним. Про це повідомила газета El Periodico, пише УНН з посиланням також на іспанське видання El Pais.

Прихильники незалежності Каталонії проводять мітинги в річницю референдуму

За її інформацією, близько 200 людей зібралися біля штабу цивільної гвардії королівства в Жироні. Учасники мітингу кидали яйця в бік правоохоронців, підірвали петарду і перекинули сміттєві баки. Поки учасники протестів не перекривали дороги в Каталонії.

Протягом дня по всьому регіону очікуються численні демонстрації, в зв’язку з чим в автономії посилено присутність співробітників правоохоронних органів. На 19:00 за місцевим часом (20:00 за київським часом) в центрі Барселони намічена велика маніфестація. У минулому році мітинги з нагоди річниці референдуму закінчилися беладами.

У вівторок екс-глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон написав в Twitter, що, на його думку, виповнюється два роки з моменту проведення голосування з питання виходу зі складу “заплямованої насильством іспанської держави”.

Як передавав УНН, затримані в понеділок, 23 вересня, в Каталонії радикально налаштовані прихильники незалежності регіону могли спробувати атакувати парламент автономної області.

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