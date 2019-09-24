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Затримані в Каталонії могли спробувати атакувати парламент автономії - ЗМІ

Затримані в Каталонії могли спробувати атакувати парламент автономії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 9340 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Затримані в понеділок в Каталонії радикально налаштовані прихильники незалежності регіону могли спробувати атакувати парламент автономної області. Про це повідомила у вівторок газета ABC, передає УНН.

За її інформацією, дев’ять осіб, яких прокуратура Іспанії назвала членами “терористичної групи каталонського сепаратистського характеру”, могли влаштувати атаку в день, коли буде озвучений вердикт у справі регіональних політиків, причетних до організації референдуму про незалежність. Ще однією потенційною метою затриманих був штаб іспанської цивільної гвардії в Кановельясі в провінції Барселона.

Так, у підозрюваних були виявлені плани і фотографії одного з об’єктів відділення правоохоронних органів. У свою чергу, за даними газети El Confidencial, затримані могли спробувати захопити будівлю парламенту Каталонії і перебувати там протягом тижня.

Вважається, що підозрювані, у яких в ході обшуків були вилучені матеріали для виготовлення вибухових пристроїв, є прихильниками так званих комітетів на захист республіки, що борються за незалежність автономії. У зв’язку з цим, як передає газета La Razon, крайня права партія Іспанії “Вокс” попросила Європейську раду включити даний рух в список терористичних організацій ЄС.

Варто зазначити, що влітку цього року каталонський лідер Кім Торра написав листа виконуючому обов’язки голови уряду Іспанії Педро Санчесу, в якому закликав “дати голос” регіону.

Як писав УНН раніше, у Каталонії затримали дев’ятьох радикально налаштованих прихильників незалежності.

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