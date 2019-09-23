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У Каталонії затримали дев’ятьох радикально налаштованих прихильників незалежності

У Каталонії затримали дев’ятьох радикально налаштованих прихильників незалежності

Київ • УНН

 • 9526 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Цивільна гвардія Іспанії затримала дев’ять прихильників незалежності Каталонії, які займалися “підготовкою насильницьких дій”. Про це повідомляє УНН з посиланням на El Periodico.

“Цивільна гвардія заарештувала дев’ять прихильників незалежності, пов’язаних з комітетами оборони республіки (CDR), яких звинувачують у підготовці насильницьких дій із вибуховими пристроями”, — йдеться у повідомленні.

У результаті обшуків, у заарештованих вилучили легкозаймисті матеріали і речовини, які можуть використовуватися при виготовленні вибухових речовин.

Як повідомляють у виданні, напади планувались саме у жовтні цього року через другу річницю з дня референдуму про незалежність Каталонії. Операція стала результатом розслідування, яке почалося майже два роки тому і має відношення до злочинів, пов’язаних з терористичною діяльністю.

Нагадаємо, у Барселоні на мітинг за незалежність Каталонії вийшли 600 тисяч людей.

1 жовтня виповниться два роки з моменту проведення референдуму про незалежність Каталонії. Мадрид спочатку називав цей плебісцит нелегітимним і відмовлявся визнавати його результати, а потім обмежив самоуправління регіону.

У жовтні Верховний суд Іспанії може винести вердикт у справі каталонських політиків, які причетні до організації референдуму.

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