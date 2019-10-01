Сторонники независимости Каталонии проводят митинги в годовщину референдума
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Сторонники независимости Каталонии начали во вторник проведения акций протеста в регионе по случаю второй годовщины референдума о независимости, который власти Испании считает незаконным. Об этом сообщила газета El Periodico, пишет УНН со ссылкой также на испанское издание El Pais.
По ее информации, около 200 человек собрались у штаба гражданской гвардии королевства в Жироне. Участники митинга бросали яйца в сторону правоохранителей, взорвали петарду и опрокинули мусорные баки. Пока участники протестов не перекрывали дороги в Каталонии.
В течение дня по всему региону ожидаются многочисленные демонстрации, в связи с чем в автономии усилено присутствие сотрудников правоохранительных органов. На 19:00 по местному времени (20:00 по киевскому времени) в центре Барселоны намечена крупная манифестация. В прошлом году митинги по случаю годовщины референдума закончились беспорядками.
Во вторник экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон написал в Twitter, что, по его мнению, исполняется два года с момента проведения голосования по вопросу выхода из состава “запятнанного насилием испанского государства”.
Как сообщал УНН, задержаны в понедельник, 23 сентября, в Каталонии радикально настроенные сторонники независимости региона могли попробовать атаковать парламент автономной области.