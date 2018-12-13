Прикарпатці сплатили майже 300 млн грн військового збору
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. З початку 2018 року платники податків Прикарпаття перерахували до державного бюджету 289,6 млн грн військового збору. Про це повідомляє ГУ ДФС в Івано-Франківській області, передає УНН.
"В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 56,2 млн грн", - інформують в управлінні.
Також, у ДФС поінформували, що платниками військового збору є фізичні особи – резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти. Збір зараховується до державного бюджету. Нарахований дохід оподатковується за ставкою податку 1,5 відсотка.
Поряд з цим, нагадаємо, що за підсумками 2017 року ФК "Динамо" сплатив всього 830 тис. грн військового збору.
Через це ветерани АТО закликали власників клубу - братів Суркісів, сплатити військовий збір у повному обсязі.
За інформацією військових, ФК "Динамо" ухиляється від сплати податків шляхом декларації мінімальних заробітних плат футболістів, а також шляхом фінансування ФК через кіпрський офшор Dynamo Kiev (Cyprus).
Ігор Суркіс у відповідь на звинувачення у несплаті податків заявив, що його гравці не отримують зарплат у конвертах, проте президент клубу так і не зміг пояснити, чому гонорари динамівців у податкових деклараціях становлять смішні 18-20 тис. грн на місяць.