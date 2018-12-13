Прикарпатцы заплатили почти 300 млн грн военного сбора
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. С начала 2018 года налогоплательщики Прикарпатья перечислили в государственный бюджет 289,6 млн грн военного сбора. Об этом сообщает ГУ ГФС в Ивано-Франковской области, передает УНН.
"По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления выросли на 56,2 млн грн", - информируют в управлении.
Также, в ГФС сообщили, что плательщиками военного сбора являются физические лица - резиденты, получающие доходы как в Украине, так и за ее пределами, физические лица-нерезиденты, получающие доходы в Украине, а также налоговые агенты. Сбор зачисляется в государственный бюджет. Начисленный доход облагается по ставке налога 1,5 процента.
Наряду с этим, напомним, что по итогам 2017 года ФК "Динамо" заплатил всего 830 тыс. грн военного сбора.
Поэтому ветераны АТО призвали владельцев клуба - братьев Суркисов, оплатить военный сбор в полном объеме.
По информации военных, ФК "Динамо" уклоняется от уплаты налогов путем декларации минимальных заработных плат футболистов, а также путем финансирования ФК через кипрский оффшор Dynamo Kiev (Cyprus).
Игорь Суркис в ответ на обвинения в неуплате налогов заявил, что его игроки не получают зарплат в конвертах, однако президент клуба так и не смог объяснить, почему гонорары динамовцев в налоговых декларациях составляют смешные 18-20 тыс. грн в месяц.