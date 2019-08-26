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Прибутковість облігацій єврозони залишається стабільною – Reuters

Прибутковість облігацій єврозони залишається стабільною – Reuters

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Прибутковість державних облігацій єврозони в понеділок залишається стабільною, незважаючи на останню ескалацію торгової напруженості між США і Китаєм, яка посилила стурбованість щодо перспектив глобального зростання і стимулювала попит на боргові зобов'язання, передає УНН із посиланням на Reuters.

Зазначено, що у п'ятницю, 23 серпня, посилилася активна торгова війна між двома найбільшими економіками світу, коли обидві сторони встановили більше тарифів на експорт один одного. У понеділок президент США Дональд Трамп заявив, що Китай подзвонив учасникам переговорів з торгівлі США і хоче повернутися за стіл переговорів.

За даними видання, прибутковість по більшості облігацій єврозони залишається на колишньому рівні, знизившись на початку торгів.

У той час, як останні заголовки вселяли надію на зниження ескалації торгової напруженості, аналітики відзначали стурбованість щодо довгострокових наслідків для світової економіки через гострі суперечки, яка призвела до того, що інвестори навряд чи переглянуть очікування центрального банку, пише видання.

Нагадаємо, лідери ЄС виступили з критикою президента США Дональда Трампа у зв'язку загрозами у сфері міжнародної торгівлі, які провокує його політика. 

Як повідомляв УНН, за даними аналітиків, побоювання, що торговельна війна між США і Китаєм призведе до рецесії американської економіки, зростають, дві найбільші економіки світу навряд чи укладуть угоду до наступних президентських виборів в Штатах (2020 рік).

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