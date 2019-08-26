Доходность облигаций еврозоны остается стабильной – Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Доходность государственных облигаций еврозоны в понедельник остается стабильной, несмотря на последнюю эскалацию торговой напряженности между США и Китаем, которая усилила обеспокоенность по поводу перспектив глобального роста и стимулировала спрос на долговые обязательства, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечено, что в пятницу, 23 августа, усилилась активная торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира, когда обе стороны установили больше тарифов на экспорт друг друга. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Китай позвонил участникам переговоров по торговле США и хочет вернуться за стол переговоров.
По данным издания, доходность по большинству облигаций еврозоны остается на прежнем уровне, снизившись в начале торгов.
В то время, как последние заголовки вселяли надежду на снижение эскалации торговой напряженности, аналитики отмечали обеспокоенность по поводу долгосрочных последствий для мировой экономики из-за острых споров, которая привела к тому, что инвесторы вряд ли пересмотрят ожидания центрального банка, пишет издание.
Напомним, лидеры ЕС выступили с критикой президента США Дональда Трампа в связи угрозами в сфере международной торговли, которые провоцирует его политика.
Как сообщал УНН, по данным аналитиков, опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат соглашение до следующих президентских выборов в Штатах (2020).