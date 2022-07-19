Приблизно тисяча окупантів вирушила у бік Запоріжжя – Андрющенко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Зранку приблизно тисяча російських військових, які базувалися на кордоні Донецької та Запорізької областей, разом з військовою технікою вирушила колонами у бік Запоріжжя. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.
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"Фіксуємо, що російські військові, близько 1 тис. нелюдів, що базувались на кордоні Донецької та Запорізької областей в селищах по лінії Дем’янівка - Стародубівка - Захарівка, разом з військовою технікою зранку знялись зі стоянки та вирушили колонами в напрям Запоріжжя. Більшість особового складу військових - молоді до 23 років, зі слів, частина строковики", - повідомив Андрющенко.
Доповнення
У Запорізькій області минулої доби зафіксовано ворожі обстріли чотирьох сіл.