Приблизно тисяча окупантів вирушила у бік Запоріжжя – Андрющенко

Цитата

"Фіксуємо, що російські військові, близько 1 тис. нелюдів, що базувались на кордоні Донецької та Запорізької областей в селищах по лінії Дем’янівка - Стародубівка - Захарівка, разом з військовою технікою зранку знялись зі стоянки та вирушили колонами в напрям Запоріжжя. Більшість особового складу військових - молоді до 23 років, зі слів, частина строковики", - повідомив Андрющенко.

Доповнення

У Запорізькій області минулої доби зафіксовано ворожі обстріли чотирьох сіл.