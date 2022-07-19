Около тысячи оккупантов отправились в сторону Запорожья – Андрющенко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Утром около тысячи российских военных, которые базировались на границе Донецкой и Запорожской областей, вместе с военной техникой отправились колоннами в сторону Запорожья. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.
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"Фиксируем, что российские военные, около 1 тыс. извергов, которые базировались на границе Донецкой и Запорожской областей в поселках по линии Демьяновка - Стародубовка - Захаровка, вместе с военной техникой с утра снялись со стоянки и отправились колоннами в направление Запорожья. Большинство личного состава военных – молодежь до 23 лет, по словам, часть срочники", - сообщил Андрющенко.
Дополнение
В Запорожской области за прошедшие сутки зафиксированы вражеские обстрелы четырех сел.