Около тысячи оккупантов отправились в сторону Запорожья – Андрющенко

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"Фиксируем, что российские военные, около 1 тыс. извергов, которые базировались на границе Донецкой и Запорожской областей в поселках по линии Демьяновка - Стародубовка - Захаровка, вместе с военной техникой с утра снялись со стоянки и отправились колоннами в направление Запорожья. Большинство личного состава военных – молодежь до 23 лет, по словам, часть срочники", - сообщил Андрющенко.

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В Запорожской области за прошедшие сутки зафиксированы вражеские обстрелы четырех сел.