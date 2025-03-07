Президент США Трамп: в мене завжди були хороші стосунки з путіним, він не збирався нападати на Україну

Дональд Трамп заявив, що в нього хороші стосунки з російським диктатором володимиром путіним. Президент-республіканець вважає, що путін хоче завершити війну, а раніше, як стверджує Трамп, той взагалі не збирався здійснювати напад проти України, передає УНН.

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Незважаючи на містифікацію про росію, у мене завжди були хороші стосунки з путіним. І ви знаєте, він хоче закінчити війну. Він хоче її закінчити. І я думаю, що він буде більш щедрим, ніж повинен бути. І це дуже добре. Це означає багато хороших речей. Ця війна не повинна була розпочатися - заявив Трамп.

Президент США зазначив, що путін не хотів війни, адже коли Трамп був президентом, путін не нападав.

Я довго з ним про це говорив. Це було для нього як зіниця ока, але він нізащо не збирався туди йти. І він знав, що це матиме наслідки. Але це почалося - додав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що вірить російському диктатору володимиру путіну, що той хоче закінчити війну, та вкотре заявив, що Україна не має козирів.