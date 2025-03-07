Президент США Трамп: в мене завжди були хороші стосунки з путіним, він не збирався нападати на Україну
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про хороші стосунки з путіним та переконаний, що той не планував нападати на Україну. За словами Трампа, путін хоче завершити війну та буде "більш щедрим, ніж повинен бути".
Дональд Трамп заявив, що в нього хороші стосунки з російським диктатором володимиром путіним. Президент-республіканець вважає, що путін хоче завершити війну, а раніше, як стверджує Трамп, той взагалі не збирався здійснювати напад проти України, передає УНН.
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Незважаючи на містифікацію про росію, у мене завжди були хороші стосунки з путіним. І ви знаєте, він хоче закінчити війну. Він хоче її закінчити. І я думаю, що він буде більш щедрим, ніж повинен бути. І це дуже добре. Це означає багато хороших речей. Ця війна не повинна була розпочатися
Президент США зазначив, що путін не хотів війни, адже коли Трамп був президентом, путін не нападав.
Я довго з ним про це говорив. Це було для нього як зіниця ока, але він нізащо не збирався туди йти. І він знав, що це матиме наслідки. Але це почалося
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що вірить російському диктатору володимиру путіну, що той хоче закінчити війну, та вкотре заявив, що Україна не має козирів.