Президент США Трамп: у меня всегда были хорошие отношения с Путиным, он не собирался нападать на Украину
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным и уверен, что тот не планировал нападать на Украину. По словам Трампа, Путин хочет завершить войну и будет "более щедрым, чем должен быть".
Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным. Президент-республиканец считает, что Путин хочет завершить войну, а ранее, как утверждает Трамп, тот вообще не собирался осуществлять нападение против Украины, передает УНН.
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Несмотря на миф о России, у меня всегда были хорошие отношения с Путиным. И вы знаете, он хочет закончить войну. Он хочет ее закончить. И я думаю, что он будет более щедрым, чем должен быть. И это очень хорошо. Это означает много хороших вещей. Эта война не должна была начаться
Президент США отметил, что Путин не хотел войны, ведь когда Трамп был президентом, Путин не нападал.
Я долго с ним об этом говорил. Это было для него как зеница ока, но он ни за что не собирался туда идти. И он знал, что это будет иметь последствия. Но это началось
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что верит российскому диктатору Владимиру Путину, что тот хочет закончить войну, и в очередной раз заявил, что Украина не имеет козырей.