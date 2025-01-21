Президент Польщі: росія має зазнати поразки, треба приборкати її імперські амбіції

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що внаслідок можливої ​​мирної угоди в Україні необхідно приборкати імперські амбіції росії. Про це він сказав під час відкриття Українського дому на Всесвітньому економічному форумі в швейцарському Давосі, пише УНН з посиланням на Польське радіо.

З погляду моєї країни, Польщі, очевидним є те, що ця війна не може завершитися перемогою агресора, росії, того, хто реалізує свої імперські амбіції. Він мусить зазнати поразки. Ця поразка полягатиме в обмеженні його імперських амбіцій. Ці амбіції мають бути зупинені і не задоволені. Для мене це означатиме існування та відновлення незалежної, суверенної України в її міжнародно визнаних кордонах - сказав Дуда.

Польський лідер висловив переконання, що Україна має ефективно захищатися, і всі ті, хто чесний і хоче порядку та миру у світі, мають цьому допомогти.

Президент Польщі підкреслив, що відчуває жаль і біль, що війна в Україні все ще триває, майже три роки після початку повномасштабного вторгнення рф. Він зазначив, що усвідомлює, що всі хочуть якнайшвидшого завершення цього конфлікту і припинення трагедії українців.

"Але ніхто з нас не може відповідально вважати, що не має значення, чим закінчиться ця війна", - сказав він. Говорячи про назву виставки - "Твоя країна перш за все - перемагай з нами", - він зазначив, що для кожного політика найважливішою є його країна, і він діє насамперед в її інтересах. Дуда зазначив, що в наших спільних інтересах не дати росії здобути військову перемогу.

Президент Польщі нагадав, що українці платять жахливу ціну за свою боротьбу та відданість свободі. Він також підкреслив, що попри це їм все ще вдається протистояти росіянам.

"Це наш обов'язок, і це в інтересах наших країн, щоб Україна ефективно захищалася. І всі ті, хто чесні, хто хоче порядку і миру у світі, повинні допомогти Україні досягти цього", - сказав Дуда.

"Ми вас не покинемо і зробимо все, щоб незалежна, суверенна Україна жила і була частиною вільного світу. Бережи, Боже, Польщу, бережи, Боже, Україну", - заявив Дуда.

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