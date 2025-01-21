Президент Польши: россия должна потерпеть поражение, надо обуздать ее имперские амбиции

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в результате возможного мирного соглашения в Украине необходимо обуздать имперские амбиции россии. Об этом он сказал во время открытия Украинского дома на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, пишет УНН со ссылкой на Польское радио.

С точки зрения моей страны, Польши, очевидно, что эта война не может завершиться победой агрессора, россии, того, кто реализует свои имперские амбиции. Он должен потерпеть поражение. Это поражение будет заключаться в ограничении его имперских амбиций. Эти амбиции должны быть остановлены и не удовлетворены. Для меня это будет означать существование и восстановление независимой, суверенной Украины в ее международно признанных границах - сказал Дуда.

Польский лидер выразил убеждение, что Украина должна эффективно защищаться, и все те, кто честный и хочет порядка и мира в мире, должны этому помочь.

Президент Польши подчеркнул, что испытывает сожаление и боль, что война в Украине все еще продолжается, почти три года после начала полномасштабного вторжения рф. Он отметил, что осознает, что все хотят скорейшего завершения этого конфликта и прекращения трагедии украинцев.

"Но никто из нас не может ответственно считать, что не имеет значения, чем закончится эта война", - сказал он. Говоря о названии выставки - "Твоя страна прежде всего - побеждай с нами", - он отметил, что для каждого политика важнее всего его страна, и он действует прежде всего в ее интересах. Дуда отметил, что в наших общих интересах не дать россии одержать военную победу.

Президент Польши напомнил, что украинцы платят ужасную цену за свою борьбу и преданность свободе. Он также подчеркнул, что, несмотря на это, им все еще удается противостоять россиянам.

"Это наш долг, и это в интересах наших стран, чтобы Украина эффективно защищалась. И все те, кто честны, кто хочет порядка и мира в мире, должны помочь Украине достичь этого", - сказал Дуда.

"Мы вас не покинем и сделаем все, чтобы независимая, суверенная Украина жила и была частью свободного мира. Береги, Боже, Польшу, береги, Боже, Украину", - заявил Дуда.

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