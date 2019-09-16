Президентські вибори в Алжирі призначили на грудень
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Вибори президента Алжиру призначені на 12 грудня. Про це у неділю, 15 вересня, в телевізійній промові повідомив тимчасовий голова держави Абделькадер Бенсалах, повідомляє УНН, спираючись на DW, Reuters та AFP.
Оголошення було зроблено після того, як впливовий начальник генштабу Збройних сил Алжиру Ахмед Гаїд Салах наголосив, що вибори у країні мають відбутися до кінця цього року, повідомила агенція AFP.
Президентські вибори у країні мали відбутися ще 4 липня. Однак Конституційна рада Алжиру скасувала їх, обґрунтувавши таке рішення відмовою у реєстрації двох кандидатів, які подали документи для участі у виборах. У раді не уточнили причин відмови у реєстрації кандидатів, однак, за інформацією агенції Reuters, підставою стало те, що вони не змогли пред'явити необхідні 60 тисяч підписів виборців.
У березні в Алжирі почались масові протести після того, як 82-річний президент країни Абдельазіз Бутефліка, який обіймав посаду протягом 20 років, оголосив, що балотуватиметься на п'ятий президентський термін. На тлі протестів на початку квітня він подав у відставку. Через тиждень тимчасовим в.о. президента Алжиру був призначений Абделькадер Бенсалах. Втім, протести у країні не припинились - мітингарі вимагали усунення правлячої верхівки країни та бізнесменів, які десятиліттями правили країною.
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