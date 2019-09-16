Президентские выборы в Алжире назначили на декабрь
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Выборы президента Алжира назначены на 12 декабря. Об этом в воскресенье, 15 сентября, в телевизионной речи сообщил временный глава государства Абделькадер Бенсалем, сообщает УНН, опираясь на DW, Reuters и AFP.
Объявление было сделано после того, как влиятельный начальник генштаба Вооруженных сил Алжира Ахмед Гаид Салах подчеркнул, что выборы в стране должны состояться до конца этого года, сообщило агентство AFP.
Президентские выборы в стране должны были состояться еще 4 июля. Однако Конституционный совет Алжира отменил их, обосновав такое решение отказом в регистрации двух кандидатов, подавших документы для участия в выборах. В совете не уточнили причин отказа в регистрации кандидатов, однако, по информации агентства Reuters, основанием стало то, что они не смогли предъявить необходимые 60 тысяч подписей избирателей.
В марте в Алжире начались массовые протесты после того, как 82-летний президент страны Абдельазиз Бутефлика, который занимал должность в течение 20 лет, объявил, что будет баллотироваться на пятый президентский срок. На фоне протестов в начале апреля он подал в отставку. Через неделю временным и.о. президента Алжира был назначен Абделькадер Бенсалем. Впрочем, протесты в стране не прекратились — митингующие требовали устранения правящей верхушки страны и бизнесменов, которые десятилетиями правили страной.
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