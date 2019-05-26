Для участі у виборах президента Алжиру не зареєструвався жоден кандидат
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Після закінчення крайнього терміну для подачі заявок на участь в президентських виборах в Алжирі не зареєстровано жодного кандидат, передає УНН, посилаючись на AFP.
Термін реєстрації завершився опівночі суботи.
Такий результат збільшив ймовірність затримки виборів, призначених на 4 липня, які раніше вже зіткнулися з опором у вигляді протестуючих, які відкидають легітимність будь-якого голосування, проведеного владою, за їхніми словами заплямованими корупцією ще при правлінні Абдельазіз Бутефліка.
У той же час кілька державних і приватних засобів масової інформації повідомили, що вийшов на пенсію військовий офіцер Бензахія Лахдар з Фронту національного звільнення, висунув все-таки свою кандидатуру.
Нагадаємо, 2 квітня президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка оголосив у вівторок про відставку з посади.