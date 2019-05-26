Для участия в выборах президента Алжира не зарегистрировался ни один кандидат

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 2051 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 29791 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 50848 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 67350 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117942 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110465 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136944 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144495 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130058 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130139 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Для участия в выборах президента Алжира не зарегистрировался ни один кандидат

Для участия в выборах президента Алжира не зарегистрировался ни один кандидат

Киев  •  УНН

 • 8568 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. По истечении крайнего срока для подачи заявок на участие в президентских выборах в Алжире не зарегистрировался ни один кандидат, передаёт УНН, ссылаясь на AFP.

Срок регистрации завершился в полночь субботы.

Такой исход увеличил вероятность задержки выборов, назначенных на 4 июля, которые ранее уже столкнулись с сопротивлением в виде протестующих, которые отвергают легитимность любого голосования, проводимого властями, по их словам запятнанными коррупцией еще при правлении Абдельазизы Бутефлики.

В то же время несколько государственных и частных средств массовой информации сообщили, что вышедший на пенсию военный офицер Бензахия Лахдар из Фронта национального освобождения, выдвинул всё-же свою кандидатуру.

Напомним, 2 апреля президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил во вторник об отставке с должности. 

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