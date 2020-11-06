Президентські вибори у США: Байден перехопив лідерство також у Пенсільванії

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Кандидат від демократів Джозеф Байден вийшов вперед у президентських перегонах США в штаті Пенсільванія після обробки 98% бюлетенів. Про це в п’ятницю повідомив телеканал Fox News, пише УНН.

За його відомостями, Байден набирає 3 295 319 голосів, в той час як його суперникові республіканцеві Дональду Трампу віддали перевагу 3 289 725 осіб. Таким чином, колишній віце-президент США вирвався вперед на 5 594 голоси.

Згідно з виданням The New York Times, що веде більш консервативний підрахунок, за Байдена віддано 3 297 591 голос, за Дональда Трампа — 3 290 774 голоси.

Раніше в п’ятницю Байден зміг вирватися вперед на більш ніж 1 тис. голосів у штаті Джорджія (16 вибірників) після обробки 99% бюлетенів, де ще в четвер у Трампа була перевага в 5 тис. голосів.

Згідно з прогнозами Fox News, в разі перемоги в Джорджії або в Пенсільванії Байден набере необхідні для обрання президентом США 270 голосів вибірників. Поки, за підрахунками телеканалу, Трамп уже заручився підтримкою 214 вибірників, Байден — 264.

Нагадаємо, раніше в Філадельфії, найбільшому місті штату Пенсільванія, який є одним з ключових на президентських виборах, призупинили підрахунок бюлетенів виборців, які проголосували поштою.

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