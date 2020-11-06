Президентські вибори у США: Байден збільшив відрив у Джорджії

За даними телеканалу CNN, в даний час колишній віце-президент США набирає 2 449 580 голосів, в той час нинішньому главі Білого дому віддали перевагу 2 448 484 виборця, таким чином відрив Байдена в штаті становить 1096 голосів.

Такі дані підтверджує і видання The New York Times.

Раніше телеканал Fox News повідомив, що колишній віце-президент США вирвався вперед на 917 голосів. Відзначимо, що на даний момент відмітка результатів у телеканалу — не змінилася.

Ще 5 листопада в Трампа була перевага приблизно в 5 тис. голосів, але потім воно стало поступово скорочуватися. До публікації оновлених даних воно становило близько 600 голосів.

Згідно з прогнозами Fox News, в разі перемоги в Джорджії Байден набере необхідні для обрання президентом США 270 голосів вибірників. Поки, за підрахунками телеканалу, Трамп заручився підтримкою 214 вибірників, Байден — 264.