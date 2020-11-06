Президентские выборы в США: Байден увеличил отрыв в Джорджии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Кандидат от демократов Джозеф Байден вышел вперед в президентской гонке США в штате Джорджия (16 выборщиков) после обработки 99% бюллетеней, пишет УНН со ссылкой на онлайн-результаты голосования.
По данным телеканала CNN, в настоящее время бывший вице-президент США набирает 2 449 580 голосов, в то время нынешнему главе Белого дома отдали предпочтение 2 448 484 избирателя, таким образом отрыв Байдена в штате составляет 1096 голосов.
Такие данные подтверждает и издание The New York Times.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что бывший вице-президент США вырвался вперед на 917 голосов. Отметим, что на данный момент отметка результатов у телеканала — не изменилась.
Еще 5 ноября у Трампа было преимущество примерно в 5 тыс. голосов, но потом оно стало постепенно сокращаться. До публикации обновленных данных оно составляло порядка 600 голосов.
Согласно прогнозам Fox News, в случае победы в Джорджии Байден наберет необходимые для избрания президентом США 270 голосов выборщиков. Пока, по подсчетам телеканала, Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден — 264.