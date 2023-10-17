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Президентка Грузії відповіла на рішення суду щодо імпічменту

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не збирається йти у відставку після рішення Конституційного суду, який дав хід процедурі імпічменту. Про це вона сказала під час телезвернення у понеділок, 16 жовтня, повідомляє Эхо Кавказа, передає УНН.

Президентка Грузії відповіла на рішення суду щодо імпічменту

Цитата

"Я не йду у відставку. Я залишуся там, де є, де перебуваю впродовж усього життя і заради чого я… борюся за європейське майбутнє нашої країни і демократії", — сказала президентка.

Окрім цього, вона оголосила про намір бути присутньою у парламенті, коли владна партія буде проводити голосування за її "антиєвропейський імпічмент".

"Сьогодні європейське майбутнє і демократія були вбиті одним пострілом. Країна, де немає балансу між гілками влади, не може вважатися демократичною", – відповіла лідерка Грузії.

Деталі

Перед цим лідер владної партії Грузинська мрія Іраклій Кохабідзе заявив, що Зурабішвілі має сама піти у відставку після рішення Конституційного суду.

Контекст

Конституційний суд Грузії у межах процедури імпічменту підтвердив порушення основного закону країни президентом Саломе Зурабішвілі.

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