Президентка Грузії відповіла на рішення суду щодо імпічменту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не збирається йти у відставку після рішення Конституційного суду, який дав хід процедурі імпічменту. Про це вона сказала під час телезвернення у понеділок, 16 жовтня, повідомляє Эхо Кавказа, передає УНН.
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"Я не йду у відставку. Я залишуся там, де є, де перебуваю впродовж усього життя і заради чого я… борюся за європейське майбутнє нашої країни і демократії", — сказала президентка.
Окрім цього, вона оголосила про намір бути присутньою у парламенті, коли владна партія буде проводити голосування за її "антиєвропейський імпічмент".
"Сьогодні європейське майбутнє і демократія були вбиті одним пострілом. Країна, де немає балансу між гілками влади, не може вважатися демократичною", – відповіла лідерка Грузії.
Деталі
Перед цим лідер владної партії Грузинська мрія Іраклій Кохабідзе заявив, що Зурабішвілі має сама піти у відставку після рішення Конституційного суду.
Контекст
Конституційний суд Грузії у межах процедури імпічменту підтвердив порушення основного закону країни президентом Саломе Зурабішвілі.
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