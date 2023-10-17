Президент Грузии ответила на решение суда по импичменту

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"Я не ухожу в отставку. Я останусь там, где есть, где нахожусь на протяжении всей жизни и ради чего я… борюсь за европейское будущее нашей страны и демократии", — сказала президент.

Кроме этого, она объявила о намерении присутствовать в парламенте, когда правящая партия будет проводить голосование за ее "антиевропейский импичмент".

"Сегодня европейское будущее и демократия были убиты одним выстрелом. Страна, где нет баланса между ветвями власти, не может считаться демократической", – ответила лидер Грузии.

Детали

Перед этим лидер правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кохабидзе заявил, что Зурабишвили должна сама уйти в отставку после решения Конституционного суда.

Контекст

Конституционный суд Грузии в рамках процедуры импичмента подтвердил нарушение основного закона страны президентом Саломе Зурабишвили.

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