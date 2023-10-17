Президент Грузии ответила на решение суда по импичменту
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку после решения Конституционного суда, который дал ход процедуре импичмента. Об этом она сказала во время телеобращения в понедельник, 16 октября, сообщает Эхо Кавказа, передает УНН.
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"Я не ухожу в отставку. Я останусь там, где есть, где нахожусь на протяжении всей жизни и ради чего я… борюсь за европейское будущее нашей страны и демократии", — сказала президент.
Кроме этого, она объявила о намерении присутствовать в парламенте, когда правящая партия будет проводить голосование за ее "антиевропейский импичмент".
"Сегодня европейское будущее и демократия были убиты одним выстрелом. Страна, где нет баланса между ветвями власти, не может считаться демократической", – ответила лидер Грузии.
Детали
Перед этим лидер правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кохабидзе заявил, что Зурабишвили должна сама уйти в отставку после решения Конституционного суда.
Контекст
Конституционный суд Грузии в рамках процедуры импичмента подтвердил нарушение основного закона страны президентом Саломе Зурабишвили.
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