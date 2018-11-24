Президента Латвії нагородили орденом “Ярослава Мудрого”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко нагородив президента Латвії Раймондса Вейоніса орденом “Ярослава Мудрого” І ступеня. Цей орден Петро Порошенко вручив колезі з Латвії у Маріїнському палаці у Києві, передає кореспондент УНН.
“...для мене велика приємність сьогодні вітати Президента Латвії у Маріїнському палаці в Києві. Сьогодні я маю велику честь вручити найвищу державну нагороду України — орден „Ярослава Мудрого“ І ступеня за величезний і вагомий внесок пана Президента у розвиток й укріплення партнерських, дружніх відносин між Україною і Латвією”, — наголосив Порошенко.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко зустрівся із главою Латвії Раймондсом Вейонісом.
Нагадаємо, 23 листопада, Президент Петро Порошенко зустрічався з главою Словаччини Андреєм Кіскою, під час якої вони скоординували позиції щодо недопущення будівництва “Північного потоку-2”, запуск аеропорту “Ужгород” та багато інших питань.