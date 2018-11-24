Президента Латвии наградили орденом "Ярослава Мудрого"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко наградил президента Латвии Раймондса Вейонис орденом "Ярослава Мудрого" I степени. Этот орден Петр Порошенко вручил коллеге из Латвии в Мариинском дворце в Киеве, передает корреспондент УНН.
"... для меня большое удовольствие сегодня приветствовать Президента Латвии в Мариинском дворце в Киеве. Сегодня я имею большую честь вручить высшую государственную награду Украины - орден "Ярослава Мудрого" I степени за огромный и весомый вклад господина Президента в развитие и укрепление партнерских, дружеских отношений между Украиной и Латвией", - подчеркнул Порошенко.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко встретился с главой Латвии Раймондсом Вейонисом.
Напомним, 23 ноября, Президент Петр Порошенко встречался с главой Словакии Андреем Киской, во время которой они скоординировали позиции по недопущению строительства "Северного потока-2", запуску аэропорта "Ужгород" и многие другие вопросы.