Президента Чехії виписали з лікарні після тижня госпіталізації

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Земан покинув лікарню приблизно о 10:45, охоронець вивіз його на візку. Перед тим як сісти в машину, президент помахав рукою пресі.

Із госпіталю чеський президент поїхав у свою заміську резиденцію під Прагою — палац Лани, де вже сьогодні у нього відбудуться зустрічі з міністром фінансів Аленою Шиллеровою, лідером Громадянської демократичної партії Петром Фіалою і лідером руху "Свобода і пряма демократія" Томіо Окамурою.

Нагадаємо

14 вересня главу Чеської Республіки Мілоша Земана госпіталізували на невизначений строк. Зрештою президент країни перебував у лікарні вісім днів.

76-річний Земан страждає на невропатію ніг. Через цю хворобу він нещодавно сів в інвалідне крісло. Президент скаржиться на слабкий слух і знижений артеріальний тиск. Також раніше він відвідував лікарів через діабет.

Додамо, що в Центральному військовому госпіталі в Празі з минулих вихідних перебуває також попередник Земана на посаді президента Чехії Вацлав Клаус. Його госпіталізували через різке підвищення артеріального тиску.