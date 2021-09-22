Президента Чехии выписали из больницы после недели госпитализации
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Сегодня президента Чехии Милоша Земана выписали из Центрального военного госпиталя в Праге, в котором он находился на обследовании с 14 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mladá fronta DNES.
Детали
Земан покинул больницу примерно в 10:45, охранник вывез его в инвалидном кресле. Перед тем как сесть в машину, президент помахал рукой прессе.
Из госпиталя чешский президент поехал в свою загородную резиденцию под Прагой — дворец Ланы, где уже сегодня у него состоятся встречи с министром финансов Аленой Шиллеровой, лидером Гражданской демократической партии Петром Фиалой и лидером движения "Свобода и прямая демократия" Томио Окамурой.
Напомним
14 сентября главу Чешской Республики Милоша Земана госпитализировали на неопределенный срок. В итоге президент страны находился в больнице восемь дней.
76-летний Земан страдает невропатией ног. Из-за этой болезни он недавно сел в инвалидное кресло. Президент жалуется на слабый слух и пониженное артериальное давление. Также ранее он посещал врачей из-за диабета.
Добавим, что в Центральном военном госпитале в Праге с прошлых выходных находится также предшественник Земана в должности президента Чехии Вацлав Клаус. Его госпитализировали из-за резкого повышения артериального давления.