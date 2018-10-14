Президент: жінки отримають рівний з чоловіками доступ до посад і військових звань

“Позавчора я підписав закон щодо забезпечення рівних можливостей під час проходження військової служби. Ми скасовуємо необґрунтовані обмеження щодо служби жінок у військовому запасі та проходження ними військових зборів. Закріплюємо принцип, за яким жінки отримають рівний з чоловіками доступ до посад і військових звань”, — зазначив він.

Також Президент розповів, що вчора підписав указ про присвоєння звання генерала першій українській жінці — начальнику військово-медичного управління СБУ Людмилі Шуголій.

Як повідомляв УНН, 14 жовтня українці відзначають День захисника України.