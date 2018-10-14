Президент: жінки отримають рівний з чоловіками доступ до посад і військових звань
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. В українському законодавстві закріплено принцип, за який жінки отримають рівний з чоловіками доступ до посад і військових звань під час проходження військової служби. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час церемонії складання урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна, передає кореспондент УНН.
“Позавчора я підписав закон щодо забезпечення рівних можливостей під час проходження військової служби. Ми скасовуємо необґрунтовані обмеження щодо служби жінок у військовому запасі та проходження ними військових зборів. Закріплюємо принцип, за яким жінки отримають рівний з чоловіками доступ до посад і військових звань”, — зазначив він.
Також Президент розповів, що вчора підписав указ про присвоєння звання генерала першій українській жінці — начальнику військово-медичного управління СБУ Людмилі Шуголій.
Як повідомляв УНН, 14 жовтня українці відзначають День захисника України.