Президент: женщины получат равный с мужчинами доступ к должностям и воинским званиям

"Позавчера я подписал закон по обеспечению равных возможностей при прохождении военной службы. Мы отменяем необоснованные ограничения по службе женщин в военном запасе и прохождения ими военных сборов. Закрепляем принцип, согласно которому женщины получат равный с мужчинами доступ к должностям и воинским званиям", - отметил он.

Также Президент рассказал, что вчера подписал указ о присвоении звания генерала первой украинской женщине - начальнику военно-медицинского управления СБУ Людмиле Шуголий.

Как сообщал УНН, 14 октября украинцы отмечают День защитника Украины.