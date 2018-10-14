Президент: женщины получат равный с мужчинами доступ к должностям и воинским званиям
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В украинском законодательстве закреплен принцип, согласно которому женщины получат равный с мужчинами доступ к должностям и воинским званиям во время прохождения военной службы. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, передает корреспондент УНН.
"Позавчера я подписал закон по обеспечению равных возможностей при прохождении военной службы. Мы отменяем необоснованные ограничения по службе женщин в военном запасе и прохождения ими военных сборов. Закрепляем принцип, согласно которому женщины получат равный с мужчинами доступ к должностям и воинским званиям", - отметил он.
Также Президент рассказал, что вчера подписал указ о присвоении звания генерала первой украинской женщине - начальнику военно-медицинского управления СБУ Людмиле Шуголий.
Как сообщал УНН, 14 октября украинцы отмечают День защитника Украины.