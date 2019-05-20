Президент Зеленський підписав свій перший указ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Чинний Президент України Володимир Зеленський, який сьогодні склав присягу українському народу, підписав свій перший указ "Про прийняття повноважень Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України". Відповідний указ №300/2019 розміщено на сайті президента, передає УНН.
“У зв’язку зі вступом 20 травня 2019 року на пост Президента України, відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України приймаю на себе з цього дня повноваження Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України”, — йдеться у документі.
Нагадаємо, 20 травня Президент України Володимир Зеленський склав присягу народові України.
Як повідомляв УНН, Міністр оборони Полторак та голова СБУ Грицак сьогодні подали у відставку.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гройсман вирішив подати у відставку
Перед цим, Президент України Володимир Зеленський попросив нардепів відправити у відставку голів СБУ, ГПУ і Міноборони.