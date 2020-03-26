Президент заявив про плани вивести матеріальні компенсації медиків на рівень військових
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. В Україні стоїть задача вивести матеріальні компенсації медичних працівників на рівень з військовими. Про це у відеозверненні в четвер заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
"Прийнято постанову про збільшення окладу медичних працівників, запроваджено погодинну оплату медикам, які протидіють коронавірусу, є задача вивести матеріальні компенсації на рівень з нашими військовими. Сьогодні кожен лікар є "Кіборгом", який стоїть на захисті здоров'я всієї нації. Ми зробимо все, щоб вони були максимально захищені та заохочені", - сказав Президент.
Зі слів Зеленського, мова і про інших - прикордонників, військових, послів і дипломатів, поліцію, нацгвардію та багато інших.
Нагадаємо, Володимир Зеленський доручив вирішити питання VIP-палат для багатіїв.