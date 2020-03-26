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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 77071 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 90995 просмотра

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Президент заявил о планах вывести материальные компенсации медиков на уровень военных

Президент заявил о планах вывести материальные компенсации медиков на уровень военных

Киев  •  УНН

 • 13573 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Украине стоит задача вывести материальные компенсации медицинских работников на уровень с военными. Об этом в видеообращении в четверг заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Принято постановление об увеличении оклада медицинских работников, введена почасовая оплата медикам, которые противодействуют коронавирусу, ест задача вывести материальные компенсации на уровень с нашими военными. Сегодня каждый врач является "Киборгом", который стоит на защите здоровья всей нации. Мы сделаем все , чтобы они были максимально защищены и поощрены", - сказал Президент.

По словам Зеленского, речь и о других - пограничниках, военных, послах и дипломатах, полиции, нацгвардии и многие другие.

Напомним, Владимир Зеленский поручил решить вопрос VIP-палат для богачей.

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