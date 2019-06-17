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Президент запросив Макрона до Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запросив до Києва президента Франції Еммануеля Макрона. Про це Зеленський заявив після зустрічі з Макроном, передає кореспондент УНН.

Президент запросив Макрона до Києва

"Маю надію, що наступного разу ми продовжимо наш теплий діалог уже на українській землі, дуже сподіваюсь. То ж я запрошую вас до Києва", - сказав він.

Як повідомляв УНН, у рамках офіційного візиту до Парижа Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

Додамо, що перша леді України Олена Зеленська під час зустрічі з першою леді Франції запросила її відвідати Україну.

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