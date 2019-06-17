Президент запросив Макрона до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запросив до Києва президента Франції Еммануеля Макрона. Про це Зеленський заявив після зустрічі з Макроном, передає кореспондент УНН.
"Маю надію, що наступного разу ми продовжимо наш теплий діалог уже на українській землі, дуже сподіваюсь. То ж я запрошую вас до Києва", - сказав він.
Як повідомляв УНН, у рамках офіційного візиту до Парижа Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.
Додамо, що перша леді України Олена Зеленська під час зустрічі з першою леді Франції запросила її відвідати Україну.