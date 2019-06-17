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Президент пригласил Макрона в Киев

Киев • УНН

 • 7239 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Киев президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом Зеленский заявил после встречи с Макроном, передает корреспондент УНН.

Президент пригласил Макрона в Киев

"Надеюсь, что в следующий раз мы продолжим наш теплый диалог уже на украинской земле, очень надеюсь. Поэтому я приглашаю вас в Киев", - сказал он.

Как сообщал УНН, в рамках официального визита в Париж Президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Добавим, что первая леди Украины Елена Зеленская во время встречи с первой леди Франции пригласила ее посетить Украину.

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