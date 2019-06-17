Президент пригласил Макрона в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Киев президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом Зеленский заявил после встречи с Макроном, передает корреспондент УНН.
"Надеюсь, что в следующий раз мы продолжим наш теплый диалог уже на украинской земле, очень надеюсь. Поэтому я приглашаю вас в Киев", - сказал он.
Как сообщал УНН, в рамках официального визита в Париж Президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Добавим, что первая леди Украины Елена Зеленская во время встречи с первой леди Франции пригласила ее посетить Украину.