Президент пригласил Макрона в Киев

"Надеюсь, что в следующий раз мы продолжим наш теплый диалог уже на украинской земле, очень надеюсь. Поэтому я приглашаю вас в Киев", - сказал он.

Как сообщал УНН, в рамках официального визита в Париж Президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Добавим, что первая леди Украины Елена Зеленская во время встречи с первой леди Франции пригласила ее посетить Украину.