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Президент Євроради перед самітом G7 закликав до "стабільної та конструктивної" співпраці з Китаєм

Президент Євроради перед самітом G7 закликав до "стабільної та конструктивної" співпраці з Китаєм

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Президент Європейської Ради Шарль Мішель на брифінгу перед самітом країн "Групи семи" (G7) у Хіросімі в Японії заявив, що в інтересах Європейського Союзу підтримувати "стабільну та конструктивну" співпрацю з Китаєм. Про це інформує УНН, посилаючись на Reuters.

Цитата

"Стабільні та конструктивні відносини з Китаєм є нашим взаємним інтересом", - сказав він, додавши, що Євросоюз хоче "зменшити ризики, щоб зменшити надмірну залежність і диверсифікуватися для боротьби з несправедливою практикою".

Мішель зауважив: "Враховуючи його роль у міжнародному співтоваристві та розмір його економіки, Китай несе особливу відповідальність у світі, і він повинен грати за міжнародними правилами".

Деталі

Президент Євроради також закликав Китай використати свій вплив на росію, щоб припинити війну в Україні.

"Ми закликаємо Китай тиснути на росію, щоб вона припинила військову агресію", - сказав Мішель.

За словами американського посадовця, лідери G7, які прибули в японське місто Хіросіма в п'ятницю, опублікують заяву з "розділом, специфічним для Китаю", перерахувавши питання, які включають "економічний примус та іншу поведінку".  Лідери G7 зосередяться на тому, як застерегти другу за величиною економіку світу від того, що вони вважають загрозою для глобальних ланцюжків поставок та економічної безпеки, не відштовхуючи важливого торгового партнера.

Зазначається, що Китай традиційно був одним із провідних торговельних партнерів росії у сфері енергетики. москва посилила свою залежність від Пекіну для отримання державних доходів від експорту після того, як західні покупці розірвали зв’язки з країною-агресором після повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо

Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив, що Президент України Володимир Зеленський буде особисто присутній на саміті "Групи семи" в Японії.

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