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Світові лідери прибули до Хіросіми на саміт “Групи семи”. Названо ключові пункти порядку денного

Світові лідери прибули до Хіросіми на саміт “Групи семи”. Названо ключові пункти порядку денного

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Лідери “Групи семи” (G7) прибули у Хіросіму, Японія. Почався триденний саміт з відвідування музею у Хіросімі, де задокументували руйнування, спричинені атомною бомбою США в 1945 році. Ключовим пунтком порядку денного є ядерне роззброєння. Про це повідомляє Kyodo, пише УНН.

Деталі

Ядерне роззброєння буде ключовим пунктом порядку денного саміту на тлі ядерного шантажу росії у її війні проти України та швидкого нарощування ядерних сил Китаю. Це зазначив голова саміту “Групи семи” прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Він підкреслив необхідність того, щоб лідери уважно придивилися до “реальності” використання атомної бомби, назвавши це “відправною точкою” для будь-яких зусиль з ядерного роззброєння.

Одними з перших на саміт прибули президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Нагадаємо 

Видання Bloomberg повідомило, що Президент України Володимир Зеленський особисто прибуде на саміт "Групи семи". 

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