Мировые лидеры прибыли в Хиросиму на саммит "Группы семи". Названо ключевые пункты повестки дня
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Лидеры “Группы семи” (G7) прибыли в Хиросиму, Япония. Начался трехдневный саммит с посещения музея в Хиросиме, где задокументировали разрушения, вызванные атомной бомбой США в 1945 году. Ключевым пунктом повести дня является ядерное разоружение. Об этом сообщает Kyodo, пишет УНН.
Детали
Ядерное разоружение будет ключевым пунктом повестки дня саммита на фоне ядерного шантажа россии в её войне против Украины и быстрого наращивания ядерных сил Китая. Это отметил председатель саммита “Группы семи” премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Он подчеркнул необходимость того, чтобы лидеры внимательно присмотрелись к “реальности” использования атомной бомбы, назвав это “отправной точкой” для любых усилий по ядерному разоружению.
Одними из первых на саммит прибыли президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Напомним
Издание Bloomberg сообщило, что Президент Украины Владимир Зеленский лично прибудет на саммит "Группы семи".