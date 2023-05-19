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Президент Евросовета перед саммитом G7 призвал к "стабильному и конструктивному" сотрудничеству с Китаем

Президент Евросовета перед саммитом G7 призвал к "стабильному и конструктивному" сотрудничеству с Китаем

Киев • УНН

 • 741488 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Президент Европейского Совета Шарль Мишель на брифинге перед саммитом стран "Группы семи" (G7) в Хиросиме в Японии заявил, что в интересах Европейского Союза поддерживать "стабильное и конструктивное" сотрудничество с Китаем. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Reuters.

Цитата

"Стабильные и конструктивные отношения с Китаем являются нашим взаимным интересом", - сказал он, добавив, что Евросоюз хочет "уменьшить риски, чтобы уменьшить чрезмерную зависимость и диверсифицироваться для борьбы с несправедливой практикой".

Мишель отметил: "Учитывая его роль в международном сообществе и размер его экономики, Китай несет особую ответственность в мире, и он должен играть по международным правилам".

Детали

Президент Евросовета также призвал Китай использовать своё влияние на россию, чтобы прекратить войну в Украине.

"Мы призываем Китай давить на россию, чтобы она прекратила военную агрессию", - сказал Мишель.

По словам американского чиновника, лидеры G7, которые прибыли в японский город Хиросима в пятницу, опубликуют заявление с "разделом, специфичным для Китая", перечислив вопросы, которые включают "экономическое принуждение и другое поведение".  Лидеры G7 сосредоточатся на том, как предостеречь вторую по величине экономику мира от того, что они считают угрозой для глобальных цепочек поставок и экономической безопасности, не отталкивая важного торгового партнера.

Отмечается, что Китай традиционно был одним из ведущих торговых партнеров россии в сфере энергетики. москва усилила свою зависимость от Пекина для получения государственных доходов от экспорта после того, как западные покупатели разорвали связи со страной-агрессором после полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним

Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что Президент Украины Владимир Зеленский будет лично присутствовать на саммите "Группы семи" в Японии.

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