Президент Евросовета перед саммитом G7 призвал к "стабильному и конструктивному" сотрудничеству с Китаем
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Президент Европейского Совета Шарль Мишель на брифинге перед саммитом стран "Группы семи" (G7) в Хиросиме в Японии заявил, что в интересах Европейского Союза поддерживать "стабильное и конструктивное" сотрудничество с Китаем. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Reuters.
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"Стабильные и конструктивные отношения с Китаем являются нашим взаимным интересом", - сказал он, добавив, что Евросоюз хочет "уменьшить риски, чтобы уменьшить чрезмерную зависимость и диверсифицироваться для борьбы с несправедливой практикой".
Мишель отметил: "Учитывая его роль в международном сообществе и размер его экономики, Китай несет особую ответственность в мире, и он должен играть по международным правилам".
Детали
Президент Евросовета также призвал Китай использовать своё влияние на россию, чтобы прекратить войну в Украине.
"Мы призываем Китай давить на россию, чтобы она прекратила военную агрессию", - сказал Мишель.
По словам американского чиновника, лидеры G7, которые прибыли в японский город Хиросима в пятницу, опубликуют заявление с "разделом, специфичным для Китая", перечислив вопросы, которые включают "экономическое принуждение и другое поведение". Лидеры G7 сосредоточатся на том, как предостеречь вторую по величине экономику мира от того, что они считают угрозой для глобальных цепочек поставок и экономической безопасности, не отталкивая важного торгового партнера.
Отмечается, что Китай традиционно был одним из ведущих торговых партнеров россии в сфере энергетики. москва усилила свою зависимость от Пекина для получения государственных доходов от экспорта после того, как западные покупатели разорвали связи со страной-агрессором после полномасштабного вторжения в Украину.
Напомним
Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что Президент Украины Владимир Зеленский будет лично присутствовать на саммите "Группы семи" в Японии.