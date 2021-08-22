Президент Європейської ради Шарль Мішель прибув до України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. До України продовжують прибувати міжнародні гості, які візьмуть участь у саміті “Кримська платформа”. Так, президент Євроради Шарль Мішель вже прилетів до України. Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у Twitter, пише УНН.
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“Рада вітати в Україні Президента Європейської Ради Шарля Мішеля, який прибув для участі в урочистостях з нагоди 30 річниці Незалежності України та Кримській платформі”, — написала Стефанішина.
Рада вітати в Україні Президента Європейської Ради @CharlesMichel, який прибув для участі в урочистостях з нагоди 30 річниці Незалежності України та Кримській платформі pic.twitter.com/0RT1bAbqDu— Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) August 22, 2021
Нагадаємо
Президент Польщі Анджей Дуда 22 серпня прибув до України напередодні саміту “Кримська платформа”.
Кримська платформа - ініційований Україною проект, присвячений питанням Кримського півострова, окупованого з 2014 року. Перша зустріч в такому форматі відбудеться в понеділок. До участі в переговорах були запрошені численні глави держав і урядів, а також представники міжнародних організацій.
Доповнення
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що в саміті візьмуть участь представники 45 країн і міжнародних організацій. За його словами, "на президентському рівні будуть представлені Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія, Фінляндія". На форумі також буде присутній президент Європейської ради Шарль Мішель. США представлятиме делегація на чолі Міністра енергетики Дженніфер М. Ґренголм.